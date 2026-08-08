La scuola civica intercomunale Più Musica, della quale fanno parte Cabras, come Comune capofila, Riola Sardo, Baratili San Pietro, dà il via alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2026-2027, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti. Le lezioni si terranno nei locali del centro sociale di Solanas.

Le istanze potranno essere inviate entro le ore 23.59 di domenica 6 settembre, esclusivamente mediante il modulo online compilabile sullo sportello telematico polifunzionale del Comune di Cabras. Per accedere allo sportello è necessario munirsi di SPID, Carta d'identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. Per ricevere assistenza sulla compilazione è possibile recarsi presso l'Informa comunità, in via Matteotti a Cabras, previo appuntamento da concordare al numero 0783290446 o 3408628020.

L'offerta prevede una suddivisione tra corsi classici, moderni e di musica popolare.

Sono venticinque i corsi attivi, ed è in programma un incremento nel corso dell'anno. Per ogni corso è possibile scegliere il livello di studio, tra propedeutica e formazione musicale di base, livello avanzato e perfezionamento.

Per informazioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi è possibile contattare il Direttore artistico della scuola, Fortunato Casu, al numero 3792233605.

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