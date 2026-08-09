Il recente ritrovamento dell’ospite che si era allontanato dalla struttura integrata di Abbasanta ha confermato, ancora una volta, quanto sia fondamentale il ruolo della compagnia barracellare in diverse operazioni e servizi, ma soprattutto nelle operazioni di soccorso e nella gestione delle emergenze sul territorio.

A individuare l’uomo, dopo ore di ricerche nelle campagne, sono stati i barracelli Gabriele Licheri e Antonello Miscali, che lo hanno poi riaffidato alla struttura in buone condizioni di salute. Il capitano della compagnia, Stefano Serra, ha espresso un forte riconoscimento per l’operato dei suoi uomini: «Desidero rivolgere un sincero e profondo ringraziamento agli operatori della nostra compagnia barracellare, intervenuti con grande tempestività nelle ricerche dell’anziano che si era allontanato».

Lo stesso capitano Serra, ribadisce in termini più generali l’importanza dei compiti svolti dal corpo di polizia rurale. «I barracelli rappresentano un presidio insostituibile per il nostro territorio», evidenzia Serra, «che si tratti di incendi o di interventi di soccorso come questo. La nostra squadra è sempre pronta ad arrivare per prima e a mettersi al completo servizio della comunità. È un impegno costante che merita di essere valorizzato e riconosciuto». A questo riguardo, nel pieno della stagione estiva, va a intensificarsi l’attività della locale compagnia barracellare per una serie di importanti servizi di vigilanza e di controllo. Una azione importante e in particolare a quella legata alla prevenzione degli incendi, ma anche ad arginare il grave fenomeno delle discariche abusive.

«La compagnia barracellare», evidenzia il capitano Serra, «con i suoi 21 componenti fra li quali una donna, rappresenta un presidio insostituibile di legalità e vigilanza nelle nostre campagne, presenza insostituibile per la difesa del territorio, la protezione delle aziende agricole, la prevenzione degli incendi, i furti e gli atti vandalici. Rappresentano anche un esempio e uno stimolo», conclude il capitano, «affinché tutti possiamo accrescere valori indissolubili quali il rispetto dell’ambiente e la tutela del territorio».

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