L'obiettivo è quello di rafforzare il dialogo con i cittadini, comunicare in modo diretto e offrire informazioni tempestive, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e raccontare l'impegno quotidiano al servizio della comunità. La questura di Oristano è online. Ieri è nata la pagina Facebook ufficiale. “In un'epoca in cui la comunicazione digitale è diventata uno strumento fondamentale per vicinanza e trasparenza, crediamo sia importante garantire una presenza affidabile e riconoscibile anche sui social network - fanno sapere con una nota dalla Questura - Nella pagina sarà possibile trovare notizie e aggiornamenti su operazioni e attività della Polizia di Stato, consigli utili per la sicurezza e occasioni per conoscere meglio il nostro lavoro e la storia della polizia”.

