La serata fra amici era finita nel sangue. Prima la discussione accesa, poi un 35enne aveva colpito il rivale con un seghetto ferendolo al collo. A distanza di due settimane, Jonathan Galliazzo è finito in cella. La giudice delle indagini preliminari Cristiana Argiolas ha disposto, come sollecitato dal pm Andrea Chelo, la custodia cautelare in carcere per l’aggressore accusato di tentato omicidio.

La vicenda risale al 2 ottobre scorso quando tre amici stavano trascorrendo una serata a Villaurbana ma ben presto i toni si sono accesi. Ci sarebbe stata una discussione fra Galliazzo e la ragazza, 32 anni di Villaurbana. La situazione rischiava di degenerare, così l’altro amico, un compaesano di 43 anni, è intervenuto per cercare di difendere la giovane.

Per tutta risposta però Galliazzo si è scagliato contro i due colpendoli con un seghetto. La giovane è stata colpita alla testa e al viso, mentre l’amico che aveva cercato di difenderla è stato ferito al collo a pochi centimetri dalla vena giugulare (area vitale). Entrambi erano stati ricoverati, mentre l’aggressore era stato accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti.

Dopo le indagini dei carabinieri, il provvedimento del Tribunale: Galliazzo, difeso dall’avvocata Katia Ledda, è finito nel carcere di Massama.

