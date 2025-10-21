Una piccola frana all’alba ha creato qualche disagio sulla statale 292, all’ingresso sud di Cuglieri provenendo da Santa Caterina. Un po’ di paura per gli automobilisti in transito ma nessun danno a persone e cose. Qualche pietra e un po’ di terra sono ruzzolati giù dal costone roccioso de sa rocca de s’Umbreri, reso instabile dalle ultime piogge.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano che hanno rimosso il materiale depositatosi al centro della carreggiata e messo in sicurezza il tratto di strada, facendo riprendere il traffico veicolare in poco tempo.

Qualche anno fa, era già stato sistemato un tratto dello stesso pendio, dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’Anas. Due squadre specializzate di Cagliari e Nuoro avevano lavorato per ripristinare la sicurezza del luogo ed evitare il rischio idrogeologico: erano stati rimossi alberi e piante bruciate, poi altri massi e pietre pericolanti.

Era stato fatto intervento di disgaggio dei massi più grossi, rimossi definitivamente dal costone.

Opere indispensabili per il consolidamento e la messa in sicurezza del pendio dopo il grande incendio di quattro anni fa. Nonostante i lavori però il costone è ancora esposto a piccoli smottamenti, per cui sono previsti interventi di ripristino idrogeologico, finanziati e presenti nel piano delle opere pubbliche triennali del Comune.

© Riproduzione riservata