Grande attesa a Siapiccia per l’inaugurazione della “Casa Sociale”, prevista venerdì 24 ottobre. Una struttura che nasce accanto al Centro di Aggregazione Sociale del paese e permetterà di accogliere la comunità nei momenti di socialità, di costruzione delle relazioni e nelle attività ludiche.

Il programma prevede, a partire dalle 18 il taglio del nastro e la benedizione del parroco del paese, Don Daniele. A seguire un momento conviviale aperto alla comunità. La “Casa Sociale”, con il suo salone spazioso dopo i lavori di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione (dopo averlo dotato degli arredi), permetterà di ospitare circa un centinaio di persone e sarà in appoggio al Centro Sociale. La spesa totale, da fondi di bilancio comunale, è stata di 280mila euro.

«Siamo felici di poterla inaugurare – commenta il sindaco Raimondo Deidda – Si tratta di un progetto previsto nel programma elettorale, pensato anni fa, e riusciamo a raggiungere l’obiettivo. Uno spazio per la comunità e della comunità. Ringrazio i colleghi amministratori per la collaborazione e spero che questo spazio possa far crescere la qualità della vita collettiva».

