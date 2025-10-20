Si chiama “ColorArci” l'evento al quale collaborerà il Comune di Marrubiu ed è in programma il 16 novembre presso il Centro di Aggregazione Sociale di via Gramsci. L'iniziativa, dedicata alla cultura hip hop e alla creatività giovanile, nasce con l'obiettivo di riqualificare e rigenerare il centro, trasformandolo in uno spazio vivo, accogliente e funzionale per i giovani.

«ColorArci darà nuova vita a un luogo che appartiene alla comunità – evidenzia il sindaco Luca Corrias – attraverso l'energia e la creatività dei ragazzi. È un progetto che unisce arte, cittadinanza attiva e rigenerazione urbana, e come amministrazione comunale non possiamo che supportarlo». Il team di ColorArci, composto da giovani ventenni di Marrubiu, ha costruito l'evento in sinergia anche con Is Giogus, la Pro Loco e il Galaxy Team.

«Vogliamo uno spazio adeguato per esprimerci – affermano – e lo faremo con graffiti, laboratori, esposizioni e ospiti, nel segno dell'Hip Hop e dei suoi valori: attivazione, rispetto, appartenenza». Partner dell'iniziativa è NearBy, piattaforma social sarda. Il fondatore Riccardo Ortu sottolinea come «Abbiamo abbracciato ColorArci perché valorizza il territorio e chi lo abita».

