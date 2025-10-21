Venerdì 24 Ottobre, a Gonnosnò, a partire dalle 18.15, nell’ex Sala Consiliare in via Matteotti, si terrà l’incontro con Renato Franco Natale.

L’appuntamento è inserito all’interno della rassegna culturale “Chistionis” e l’ospite dialogherà con Ilaria Pusceddu, con interventi di Marco Atzori. Natale, medico e politico, è stato sindaco di Casal di Principe dal 2014 al 2024, guidando una delle stagioni più difficili e decisive per la sua comunità.

Con coraggio e determinazione ha posto al centro del suo mandato la trasparenza e la lotta alla camorra, diventando il primo sindaco a sfidare apertamente il potere dei clan dei casalesi. Nel corso dell’incontro presenterà il suo libro “Io, Casalese che non sono altro”, una narrazione di resistenza, riscatto e speranza. L’ingresso all’evento è libero.

