Un concerto della fanfara e una camminata per commemorare il bersagliere, Medaglia d'Oro al Valore

Militare, Giuseppe La Rosa, caduto in missione a Farah – in Afghanistan – l'8 giugno del 2013 a causa di un attentato: nel tredicesimo anniversario della sua scomparsa, sarà dedicata a lui una giornata commemorativa.

L'evento è organizzato dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri con il patrocinio del comune di Arborea e con la partecipazione della fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri Teulada. La commemorazione che si terrà sabato 13 giugno. Inizierà alle 10 in piazza Maria Ausiliatrice con l'alzabandiera, e a seguire la benedizione della corona da parte del parroco, la deposizione davanti al monumento ai Caduti ed infine la lettura della motivazione della Medaglia d'Oro al Valore Militare conferita alla memoria dal Presidente della Repubblica nel 2014. Agli interventi delle autorità civili e militari, seguirà “La corsa del bersagliere”, una camminata veloce di 5 km nel circuito urbano di Arborea. Ai primi classificati sarà conferita una medaglia, mentre tutti i partecipanti riceveranno con un ricordo dell'evento. Al termine delle premiazioni la Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri offrirà un concerto. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Tre A – Latte Arborea, Produttori Arborea, la Banca di Arborea e Giuseppino Porcu, consulente Assicurativo.

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