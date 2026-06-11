Seneghe ha un nuovo pozzo da cui attingere l’acqua e far fronte con efficacia all’emergenza idrica. Il nuovo deposito, 180 metri di profondità, eroga più di 2 litri al secondo, oltre 170mila litri al giorno, indispensabili per la popolazione e per il settore agricolo e zootecnico, ora che il vecchio pozzo di Pardu è rimasto completamente all'asciutto.

Sono i numeri della trivellazione compiuta martedì scorso nell’area di Su Campu 'e su Lacu, nell’area impianti sportivi. «Il nuovo pozzo rappresenta una risposta concreta alla più grave emergenza idrica vissuta da Seneghe negli ultimi decenni e apre nuove prospettive per il territorio», precisa il sindaco Albina Mereu. «Un anno fa ci siamo trovati ad affrontare una situazione che il nostro paese non aveva mai conosciuto. In un momento di grande difficoltà abbiamo scelto di non limitarci alla gestione dell'emergenza, ma di costruire una risposta duratura. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro attento e silenzioso iniziato nei mesi più difficili della crisi idrica».

Il nuovo pozzo a Su Campu 'e su Lacu è frutto della programmazione e dei nuovi investimenti per garantire il mantenimento della risorsa idrica, per sostenere il comparto agro-pastorale e dare un futuro più tranquillo alla comunità. «È il primo risultato tangibile, quindi un'opportunità per rafforzare una cultura dell'uso responsabile dell'acqua, e conferma la necessità di proseguire lungo un percorso fondato sulla pianificazione, sulla tutela delle risorse naturali e sulla sostenibilità», prosegue Mereu.

La pianificazione continua, l’esecutivo Mereu ha già programmato ulteriori interventi e stanziato le risorse necessarie per potenziare le infrastrutture idriche locali. I dettagli saranno presentati nelle prossime settimane. La disponibilità dell’acqua «non può essere data per scontata, quindi è fondamentale adottare una gestione attenta ed efficiente, programmare con attenzione per le esigenze della comunità, delle attività produttive e della salvaguardia ambientale», chiude Mereu.

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