Il nido comunale di Cabras apre le iscrizioni per il prossimo educativo ma festeggia anche i 40 anni dall'inizio dell'attività. Un traguardo storico per la struttura dove sono cresciute generazioni di bambini. Per celebrare il quarantesimo anniversario, lunedì 22 giugno l’amministrazione comunale, insieme alla cooperativa Insieme, che gestisce il servizio, organizza una serata di festa aperta alla comunità.

L’evento sarà anche l’occasione per un open day dedicato alle famiglie interessate a conoscere gli spazi, il progetto educativo e le modalità di iscrizione per il prossimo anno educativo. Al nido possono iscriversi i bambini di età compresa fra i tre mesi, compiuti al 1° settembre, e i tre anni, non compiuti al 31/12 dell’anno educativo di riferimento. L’asilo comunale sarà attivo dal lunedì al sabato, dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027.

A seguito della conferma degli iscritti dell’anno educativo 25/26, sono al momento disponibili 18 posti. Di norma l’orario previsto è quello che va dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì. Al fine di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie sono previste però ulteriori fasce orarie, con uscita posticipata alle ore 13.30, alle 14 o alle 14.30. Il nido, su specifica richiesta, accoglie i bambini anche il sabato, dalle 8 alle 13.

«Il servizio celebra quest’anno il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività – spiega l’assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Laura Celletti -. Quarant’anni di storia, di bambine e bambini accompagnati nei primi passi della vita e di famiglie sostenute nella conciliazione tra lavoro e cura dei figli, confermandosi una delle realtà educative più longeve e significative del territorio».

Le iscrizioni per l’anno 2026/2027 sono aperte fino alle 13 di martedì 30 giugno. Le domande dovranno pervenire al Comune per lettera raccomandata oppure consegna al Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, o inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it. I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso l’espositore ubicato all’ingresso del comune piazza Eleonora 1, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, l’Informacomunità, via Matteotti (fronte campi sportivi), e sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.cabras.or.it. Anche quest’anno le famiglie interessate potranno richiedere al Comune l’anticipazione del contributo Inps – Bonus Nido, compilando l’apposito modulo da allegare alla domanda di iscrizione. Il contributo anticipato copre fino a tre mensilità della retta e sarà restituito al Comune entro il mese successivo all’erogazione da parte dell’Inps.

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