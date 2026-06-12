Dopo il gran successo della Sagra de sa Cariasa bonarcadesa, che ha fatto registrare migliaia di gourmet giunti da tutta l'Isola, il Comune ha definito l’apertura del ciliegeto comunale di Pranos per soddisfare la grande richiesta del gustoso frutto primaverile.

Per consentire la raccolta ai Bonarcadesi e anche ai non residenti il ciliegeto sarà aperto tutto il fine settimana fino a lunedì. Domani, sabato 13 giugno, dalle 8 alle 12 e al pomeriggio dalle 16.30 alle 20. Stesso orario per domenica 14 e lunedì 15 con apertura pomeridiana posticipata alle 17.

Per i residenti è possibile la raccolta gratuita fino a 5 chilogrammi per nucleo familiare, per quantitativi superiori occorrerà un corrispettivo di 2 euro e mezzo al chilo, fino a un massimo di 15 kg. I non residenti, accompagnati comunque da un cittadino bonarcadese, potranno cogliere fino a 5 chilogrammi a persona pagando 3 euro e mezzo al chilo.

La Sagra della Ciliegia ha confermato ancora una volta la forza e l'identità della comunità bonarcadese che vuole valorizzare il suo prezioso patrimonio agricolo e storico culturale promuovendo le eccellenze locali. «È stata una giornata meravigliosa, con una partecipazione che ci ha riempito il cuore, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione» sottolinea il sindaco Annalisa Mele.

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