È attivo, a Gonnoscodina, lo sportello di ascolto, consulenza e supporto psicologico. Il servizio è a disposizione della cittadinanza ogni lunedì, dalle 9.30 alle 11.30. Lo sportello avrà un’apertura settimanale e si potrà accedere solamente tramite appuntamento. Nelle ultime settimane, inoltre, gli utenti avranno la possibilità di avere dei colloqui on line, in videochiamata.

Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini residenti a Gonnoscodina. Per informazioni si può contattare lo sportello via e-mail (indirizzo psicologa.comunegonnoscodina@gmail.com) o telefono (numero 3920823878).

Il servizio è proposto dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Bisera”.

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