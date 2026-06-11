Scano Montiferro, motoraduno per ricordare il vicesindaco scomparso un anno faGli amici bikers hanno organizzato un evento per ricordare Piero Ghiaccio
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Un motoraduno per ricordare Piero Ghiaccio, ex amministratore comunale di Scano. Organizzato dagli amici bikers di sempre che hanno voluto onorare la sua memoria, dopo la prematura e tragica scomparsa un anno fa. Un modo per onorare la sua umanità, l'affabilità e la disponibilità verso il prossimo.
Si svolgerà domenica 14 giugno, con partenza da Scano alle 10.30. Il corteo motociclistico poi attraverserà Sagama, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Sennariolo fino a Cuglieri. Il pranzo alle 13.30 presso le sorgenti di Sant’Antioco in territorio scanese. Più tardi nel pomeriggio la musica dal vivo con Marulois Gang e DJ Elio.
L’evento è organizzato da Motokart Club Riola, Ice Garage Indipendentes e Comune di Scano. L’appuntamento è occasione anche per sensibilizzare sulla donazione degli organi, con la partecipazione della ODV Donatori midollo osseo di Marrubiu.