Un segno di gratitudine per il servizio reso. Il questore di Oristano Giovanni Marziano questa mattina ha consegnato le medaglie di commiato a cinque poliziotti in quiescenza. Con un momento semplice ma carico di significato, il questore ha voluto esprimere a ciascuno di loro la riconoscenza dell'amministrazione per l'impegno, la dedizione e il senso del dovere dimostrati nel corso della carriera. Hanno raggiunto il traguardo della pensione il commissario capo Giancosimo Masala, l'ispettore capo Antonio Madau, il sovrintendente Giuseppe Massa, il sovrintendente Paolo Satta e l'assistente Capo Tecnico Giovanni Salvatore Carta. Come è stato sottolineato questa mattina, con il loro lavoro quotidiano hanno contribuito a garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. Nel suo intervento, il questore di Oristano ha ricordato come ogni carriera nella Polizia di Stato rappresenta una storia di servizio e sacrificio, fatta di professionalità, passione e spirito di squadra. “Ai colleghi in quiescenza - ha detto Marziano - va l'abbraccio di tutta la famiglia della Polizia di Stato, con l'augurio di una nuova fase di vita serena, ricca di soddisfazioni e affetti”.

© Riproduzione riservata