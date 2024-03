Quello di via Rossini, in prossimità del palazzo Meconcelli, è un caso emblematico ma non l’unico: a Oristano molti marciapiedi sono totalmente inagibili. Ne è convinto Umberto Marcoli, consigliere comunale di Progetto Sardegna, primo firmatario di un’interpellanza sottoscritta da tutto il centrosinistra.

«Desideriamo sollevare alcune questioni cruciali relative alla sicurezza dei marciapiedi e della circolazione dei pedoni», si legge nel documento che evidenzia come, nonostante il Piano triennale delle opere pubbliche preveda un piano di ammodernamento di alcuni tratti riservati al transito pedonale e nonostante si stia dando seguito ai progetti approvati e appaltati per Oristano Est, Pinqua, Oristano Ovest, Circonvallazione ovest, in alcune zone camminare può rivelarsi estremamente pericoloso.

Marcoli si rivolge al sindaco, Massimiliano Sanna, e all’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, per sapere «quali sono le misure adottate o in programma per affrontare l'attuale emergenza, quali progetti sono in corso o in fase di studio per risolvere il problema, come intenda il Comune progettare una nuova struttura pedonale che possa permettere al cittadino di camminare in sicurezza e quali iniziative sono previste per migliorare gli attraversamenti pedonali totalmente al buio e pericolosissimi».

