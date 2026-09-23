Abbasanta, in corso i lavori del piano di manutenzione straordinaria della rete viaria localeI cantieri stanno procedendo per fasi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Proseguono i lavori del piano di manutenzione straordinaria della rete viaria locale promossi dall'amministrazione comunale. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della sicurezza e della viabilità, consistono nella fresatura della pavimentazione esistente e nella successiva posa del nuovo conglomerato bituminoso.
I cantieri stanno procedendo per fasi. Il primo lotto di lavori interessa via Michele Cossu, via Dalmasso, via Licheri, via Monsignor Perdixi e via P. L. Airoldi. Una volta completata questa prima trance, le macchine operatrici si sposteranno per riqualificare via dei Caduti, il tratto del sottopasso in via Vittorio Emanuele, vico Tirso e via Oristano all'interno della zona Pip.
L'avanzamento dei lavori avverrà in modo progressivo e i tempi di esecuzione potranno subire variazioni in base all'andamento del cantiere.