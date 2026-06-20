Oristano, l’ex convento La Maddalena torna al Comune: intesa con le suoreApprovato l’accordo che chiude la procedura di restituzione dell’immobile e accelera il percorso per la sua riqualificazione
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Il Comune di Oristano torna in possesso dell’ex convento “La Maddalena” di Silì. La Giunta, su proposta dell’assessore al Patrimonio Paolo Angioi, ha approvato l’accordo con la Congregazione delle Pie Suore della Redenzione che consente di chiudere la procedura di restituzione dell’immobile e di accelerare il percorso per la sua riqualificazione.
La struttura era stata donata alle religiose nel 1956 con l’obbligo di destinarla ad attività socio-assistenziali. Dopo la cessazione del servizio, comunicata alla fine del 2023, il Comune aveva avviato le procedure per far rientrare il bene nel proprio patrimonio.
Nel corso delle trattative le suore avevano chiesto un ristoro di 46 mila euro per le migliorie realizzate negli anni sull’edificio. Una richiesta respinta dall’amministrazione e successivamente ridotta a 23 mila euro, cifra accettata per definire ogni ulteriore pretesa e chiudere la vicenda senza ricorrere alle vie legali.
L’intesa consente ora di completare il trasferimento della proprietà e di rispettare il cronoprogramma degli interventi finanziati attraverso il programma Fesr 2021-2027, evitando il rischio di perdere le risorse destinate al recupero dell’ex convento.