Nuove modifiche alla circolazione nel cuore del centro storico di Oristano. Da lunedì 15 giugno entreranno infatti in vigore una serie di provvedimenti temporanei legati all’avanzamento dei lavori di riqualificazione urbana in via Vittorio Emanuele II, uno degli interventi più rilevanti inseriti nel programma di rigenerazione della città.

Il cantiere interesserà in particolare l’asse di via Vittorio Emanuele e le aree circostanti, dove sono previsti il rifacimento della pavimentazione in pietra e l’adeguamento degli impianti superficiali per la raccolta delle acque meteoriche. Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza, il Comune ha disposto una serie di limitazioni al traffico che resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori.

Tra le principali novità figurano il divieto di circolazione in via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Angioy e via Martignano, e la chiusura al traffico di via Vittorio Emanuele II tra via Crispi e piazza Papa Giovanni Paolo II. Stop anche alla sosta nell’area dell’intersezione tra via Vittorio Emanuele, piazza Manno, via Crispi e via Angioy.

L’ordinanza prevede inoltre l’istituzione temporanea del senso unico in via Carmine, con direzione da via Angioy verso via Ciutadella de Menorca, mentre in quest’ultima strada sarà consentita la circolazione a doppio senso, ma a passo d’uomo, per la contemporanea presenza di veicoli e pedoni.

L’accesso pedonale alle abitazioni, alle attività commerciali e agli uffici presenti nell’area del cantiere sarà comunque garantito. L’amministrazione comunale invita residenti e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi durante l’esecuzione dei lavori.

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