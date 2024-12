L’Associazione Italiana Persone Down di Oristano lancia la campagna di raccolta fondi per un progetto importante: l’acquisto di un pulmino che consentirà ai suoi ragazzi di partecipare alle attività educative e sociali organizzate dall’associazione. Ogni giorno, L’Aipd accoglie circa trenta ragazzi con sindrome di down provenienti da diverse province della Sardegna. Grazie all'impegno del team di educatori e volontari, i ragazzi prendono parte a percorsi di autonomia personale e sociale, inserimento lavorativo, residenzialità, sport e gestione del tempo libero.

«Un pulmino significa garantire a tutti i nostri ragazzi la possibilità di partecipare alle attività, eliminando le barriere logistiche che spesso ostacolano la loro crescita e inclusione - spiegano dall'associazione - Con l’aiuto di chi parteciperà possiamo raggiungere questo traguardo e offrire un futuro migliore a questi giovani straordinari". Sarà possibile donare attraverso la piattaforma online Gofoundme. Basta andare su “Dona” e poi sulla categoria “Volontariato” e cercare “Un Pulmino per l’AIPD Oristano». Per qualsiasi problema o per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione.

