Sui social circolano immagini generate dall’intelligenza artificiale con il componidori bardato di caschetto e giubbino paracolpi. Fanno discutere, inquietano cavalieri e amanti della tradizione, ma restano sullo sfondo. Perché la Sartiglia vera, quella che andrà in scena il 15 e 17 febbraio, intanto procede lungo il suo percorso fatto di decisioni concrete e passaggi obbligati. E uno di questi riguarda le selezioni dei cavalieri, in programma il 18 gennaio.

A fare il punto, al termine della riunione del consiglio di amministrazione, è il presidente dell’associazione cavalieri Ignazio Nonnis, che conferma l’appuntamento come tappa centrale dell’avvicinamento alla giostra. «Abbiamo avuto rassicurazioni che l’assicurazione partirà il giorno prima delle selezioni», spiega, chiarendo uno degli aspetti più delicati. «Venerdì, all’assemblea dei soci, saranno comunicate ufficialmente le modalità di svolgimento».

Le selezioni serviranno anche a mettere ordine nei numeri. Dopo il ritiro di un terzetto, le pariglie iscritte alla prossima edizione sono 41, comprese le due dei capocorsa: un dato che rende necessario il passaggio selettivo non solo per definire il numero e l’ordine di testiera, ma anche per eliminare una pariglia in eccesso.

Nel frattempo entra nel vivo anche l’organizzazione rivolta al pubblico. A fine gennaio partirà la vendita dei biglietti per le tribune: 2.032 posti per la corsa alla stella e 660 per le pariglie, con prezzi invariati rispetto allo scorso anno. Confermata anche l’eliminazione della tribuna alla consegna delle spade, una scelta chiesta dai Gremi per garantire una gestione più ordinata di quella parte del percorso.

Sul tema che più agita la vigilia, quello di caschi e paracolpi, la Fondazione mantiene una linea di cautela istituzionale. «La Fondazione si è già attivata per fare tutto quanto è in suo potere per garantire la sicurezza dei cavalieri e, insieme al Comune e ai Gremi, e con il Comitato Sartiglia guidato dal presidente Pala, stiamo affrontando il problema sotto ogni suo aspetto», spiega il presidente Carlo Cuccu, precisando che «le comunicazioni ufficiali su questo argomento saranno veicolate dal Comitato, nel rispetto del suo decisivo ruolo». Così, mentre le immagini artificiali continuano a circolare online, i preparativi reali avanzano su binari ben definiti. E dalle selezioni di gennaio passa il primo snodo decisivo della Sartiglia che verrà.

