«L’Amministrazione comunale conceda la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese». È la proposta ufficiale racchiusa in un ordine del giorno da otto consiglieri comunali – Umberto Marcoli (primo firmatario), Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra, Massimiliano Daga, Francesca Marchi e Francesco Federico – indirizzata al Sindaco Massimiliano Sanna e al Presidente del Consiglio Giuseppe Puddu. «Vogliamo rendere omaggio a chi difende il diritto internazionale e i diritti umani con coraggio e determinazione», aggiunge Marcoli.

Nel documento si ricorda che Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, ha monitorato e documentato le violazioni subite dalla popolazione palestinese, formulando raccomandazioni concrete, tra cui un embargo totale sulle armi e procedimenti giudiziari contro individui e aziende responsabili di crimini.

Il suo lavoro ha ottenuto sostegno dall’Unione Europea e suscitato critiche da alcuni Stati, ma i firmatari dell’odg sottolineano come l’attività di Albanese rappresenti un esempio di alto valore civile e istituzionale. «Ha dato voce al popolo palestinese, privato della libertà e dei diritti fondamentali», concludono, auspicando un riconoscimento ufficiale da parte della città di Oristano.

© Riproduzione riservata