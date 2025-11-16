Tramatza, la strada maestra per un turismo sostenibileL’iniziativa è stata promossa dall’ATI Amici di Terras de Olia nell’ambito dell’intervento pubblico del GAL Terras de Olia
Visitare per conoscere, comprendere per apprezzare quindi valorizzare il territorio del Vernaccia: questo il leit motiv de “La strada maestra per un turismo sostenibile”. L’iniziativa è stata promossa dall’ATI Amici di Terras de Olia nell’ambito dell’intervento pubblico del GAL Terras de Olia, per l’attivazione di una rete del turismo sostenibile.
Si è svolto nelle tenute dell’azienda agricola della famiglia Orro a Tramatza, rappresentando un momento di incontro e approfondimento tra produttori, buyer, operatori locali, sommelier e appassionati dell’enogastronomia. Durante la visita alle tenute Orro sono stati illustrati i metodi e le tecniche di coltivazione e cura del vitigno Vernaccia, poi degustazioni guidate per conoscere a fondo il celebre vino, abbinato ad altre eccellenze gastronomiche locali. È stato un percorso esperienziale all’interno dell’azienda con analisi sensoriali del gusto. Un momento di promozione del turismo territoriale, in sinergia con gli attrattori locali con incontri e seminari tematici, masterclass e abbinamenti enogastronomici, per lo sviluppo di modelli innovativi di turismo esperienziale e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.
Il progetto nasce dalla «consapevolezza che la valorizzazione dei prodotti tipici locali costituisca oggi un fattore determinante per lo sviluppo endogeno dei sistemi territoriali - spiegano gli organizzatori- la ricchezza enogastronomica non è soltanto un indicatore di qualità produttiva, ma un veicolo di cultura, identità e coesione sociale, capace di generare ricadute economiche significative e di attrarre un turismo attento, responsabile e desideroso di immergersi nell’autenticità dei luoghi».