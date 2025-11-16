Sono stati appaltati e a breve partiranno i lavori per la difesa del suolo e messa in sicurezza di aree particolarmente sensibili del territorio comunale. Il Comune ha affidato i lavori per la realizzazione delle opere antierosione e assetto idrogeologico, nelle aree sensibili devastate dal grande incendio di quattro anni fa, dopo aver sottoscritto la convenzione con la Direzione Regionale della Protezione Civile.

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza della strada vicinale Bau 'e mela- su Lidone, con opere di manutenzione straordinaria e difesa del suolo, per un importo di 495mila euro, che è stato affidato a una ditta specializzata di Ghilarza. Il secondo intervento concerne la manutenzione straordinaria e difesa del suolo, e ripristino della strada di accesso all’acquedotto di Matteu Campullu, per un importo di 690mila euro che è stato assegnato a una ditta di Escolca.

Lavori importanti in aree strategiche per garantire la sicurezza delle zone sensibili, la difesa idrogeologica del suolo quindi la ricostituzione silvo-forestale. Il sindaco Loi commenta: «Stiamo attuando opere che risultano indispensabili per prevenire eventi calamitosi. I lavori dovrebbero concludersi entro breve tempo».

