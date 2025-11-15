Illuminazione pubblica a Ghilarza: pronto il progetto da 498mila euroL’Amministrazione guarda con fiducia ai finanziamenti regionali per il processo di restyling
A Ghilarza l’Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Licheri guarda con fiducia ai finanziamenti regionali per proseguire il processo di restyling dell’impianto di illuminazione pubblica avviato tempo fa con interventi in varie zone del paese.
«È intenzione del Comune di Ghilarza effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica predisponendo un progetto dall’importo complessivo di 498.095 euro», chiariscono in delibera dall’esecutivo. L’obiettivo in particolare è sostituire i punti luce pericolanti e sostituire le attuali lampade con quelle a led.
Dunque la scelta di affidare la progettazione dell’intervento dal momento che per potere un punteggio maggiore ed essere tra i papali dei finanziati occorre avere un progetto esecutivo immediatamente cantierabile. A predisporlo, nelle scorse settimane, è stato l’ingegnere Antonio Manca e la Giunta ha quindi approvato il documento. Ora la speranza è che si possa ottenere l’importante finanziamento.