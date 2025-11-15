Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la concessione di contribuiti economici ad Enti pubblici e privati per l’anno 2025. I fondi sono destinati ad attività di promozione della cultura, della lettura e attività musicali e attività ricreative e di socializzazione.

Nello specifico, gli interventi sono rivolti a enti, associazioni, comitati, per attività culturali, musicali, teatrali e ricreative e alle associazioni per interventi a favore della salute della comunità. L’amministrazione comunale ha stanziato, in totale, un contributo di 3.500 euro, suddiviso in due settori di intervento: 3mila euro per l’attività di promozione della cultura, della lettura e ad attività musicali, 500 euro per le attività ricreative e di socializzazione.

Le richieste andranno inoltrate entro lunedì 24 novembre, al link presente all’interno del sito istituzionale dell’ente.

