Prende il via, a Morgongiori, l’iniziativa “Sta Arrivando il Natale”, organizzata dalla Pro loco. In occasione dell’arrivo del periodo natalizio, l’associazione propone a tutti i cittadini di realizzare alberi di Natale, presepi, o semplicemente abbellire, addobbare e valorizzare le vie del paese. Chiunque potrà realizzare le opere come meglio crede, dando sfogo alla propria fantasia. “Con questa iniziativa – commenta Costantino Statzu, presidente della Pro loco - stiamo cercando di coinvolgere tutti i cittadini interessati ad addobbare i vicinati con alberi di Natale e presepi, a loro discrezione. Volendo, si potranno utilizzare anche prodotti e materiali riciclati”. Un modo per creare socialità e unire la comunità in uno dei periodi dell’anno maggiormente attesi dalle persone. “Ognuno – conclude Statzu - con la propria fantasia, potrà realizzare ciò che ha in mente. Noi come Pro Loco ci facciamo promotori per stimolare la partecipazione. I partecipanti verranno poi premiati con una pergamena in ricordo dell’evento”.

