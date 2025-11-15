Importante riconoscimento per il Caseifitziu agriculu Mandrolisai dei fratelli Gerolamo e Gianni Sanna a Samugheo. “Fostè”, il formaggio stagionato 24 mesi, lavorato con latte crudo e da pascolo da loro prodotto, ha infatti ottenuto il titolo di Super gold, unico in Sardegna, al concorso mondiale dedicato ai formaggi che in questi giorni si sta svolgendo in Svizzera. Il formaggio prodotto dal caseificio del Mandrolisai è infatti risultato tra i migliori tra oltre 5300 formaggi in arrivo da tutto il mondo, rientrando tra i primi 50 al mondo e ottenendo il prestigioso titolo.

Ottenuto anche un argento con il pecorino semistagionato “Lentore”. Un doppio successo per i fratelli che dal 2019 hanno aperto il caseificio seguendo le orme di famiglia. Da generazioni, infatti, si tramandano quest’arte e lo fanno con tenacia e passione, seguendo la tradizione. “Il premio è per il caseificio e per la nostra famiglia, ma soprattutto è un riconoscimento per la Sardegna, al territorio, al pascolo, al sistema lento e dunque a nulla di intensivo”, commenta Gerolamo Sanna.

