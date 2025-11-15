Nella prossima settimana prenderanno il via i lavori di ristrutturazione e rinnovamento totale dell'ufficio postale di via Pischedda a Bosa. Per garantire continuità ai servizi, le attività al pubblico saranno trasferite in una struttura provvisoria allestita negli spazi adiacenti all'edificio. Gli sportelli resteranno chiusi il 18 e 19 novembre per consentire il trasloco e l'allestimento.

L'intervento durerà alcuni mesi e al termine l'ufficio sarà dotato di nuovi spazi e tecnologie , con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità. La trasformazione rientra nel “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale” , promosso dal Governo, che punta a rendere gli uffici postali veri e propri poli di innovazione e di servizi integrati.

Il sindaco Alfonso Marras accoglie positivamente l'iniziativa, ma rilancia: « Il rinnovamento dell'Ufficio postale è una buona notizia, ma non può bastare. Ho ribadito con forza la richiesta che gli sportelli restino aperti anche al pomeriggio, come avveniva prima della pandemia. Non è concepibile che i cittadini di Bosa debbano subire orari ridotti e disservizi come la mancata consegna di raccomandate e pacchi ».

Un intervento atteso, dunque, che apre il dibattito sulla qualità dei servizi postali e sulle esigenze di un territorio che chiede maggiore efficienza e disponibilità.

