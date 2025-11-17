Travolta e uccisa nella notte sulla Nurachi–Riola Sardo: era in biciLa vittima è Silvia Obinu, 38 anni. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, nei pressi della rotatoria
Tragedia nella notte sulla strada provinciale 292 che collega Nurachi a Riola Sardo, dove una donna, Silvia Obinu, 38 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto, guidata da un avvocato, mentre percorreva il tratto in bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava percorrendo in bici il rettilineo da Nurachi verso Riola, il suo paese.
L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, nei pressi della rotatoria. L’automobilista si è subito fermato ed è stato il primo a tentare di prestare aiuto in attesa dei soccorsi. Sul posto è arrivata la medicalizzata di Oristano, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: era già morta.
Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.