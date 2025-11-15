Aidomaggiore, un bando per il prato comunaleI terreni verranno affittati per due anni
Ad Aidomaggiore sono aperti i termini per ottenere in affitto i terreni del prato comunale dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre del 2028. Per presentare domanda in Comune c’è tempo sino al 10 dicembre. Possono partecipare i residenti. Si dovrà inoltre essere maggiorenni, non avere cause che escludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione ed avere almeno 50 capi di bestiame, esclusi suini ed equini. Il canone di concessione annuale (30 euro ad ettaro) dovrà essere pagato entro il 30 novembre di ogni anno. L’assegnazione avverrà in base a singoli lotti (di circa 5 ettari ciascuno) per una superficie totale di concessione pari a 34.50.84 ettari.