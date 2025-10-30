È ufficiale: Oristano avrà la sua pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Manno. Con la determinazione firmata dalla dirigente, Milena Deligia, il Comune ha affidato alla ditta Hamar srls di Decimomannu (l’unica ad aver risposto all’avviso pubblico dell’Amministrazione) l’allestimento e la gestione dell’impianto, che sarà operativo dal 1° dicembre al 7 gennaio 2026.

L’iniziativa, promossa dagli assessori al Turismo e Spettacolo, Antonio Franceschi, e alle Attività produttive, Valentina De Seneen, nasce con un obiettivo chiaro: rendere il centro storico più vivo e accogliente, offrendo a famiglie e giovani un luogo di incontro e svago durante le festività. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, con orari prolungati fino alle 22 nei weekend e nei festivi.

Il costo per l’amministrazione sarà di 5mila euro, L’impianto, spiegano dal Comune, sarà accessibile, sicuro e rispettoso del contesto urbano, un punto di riferimento per chi vorrà respirare l’atmosfera natalizia tra musica, luci e divertimento.

