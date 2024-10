«Maggiore condivisione per restituire alla città un mercato civico che tenga conto delle mutate esigenze della città». È quanto chiede il gruppo consiliare di Progetto Sardegna in un’interpellanza rivolta al sindaco, Massimiliano Sanna e all’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete.

I tre firmatari, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu, pongono l’accento soprattutto sulla questione economica relativa all’immobile di via Mazzini. «Abbiamo un residuo di 800mila euro del bando precedente, 2,5 milioni di euro stanziati dalla Regione e la possibilità di ulteriori 3,6 milioni da fondi di coesione governativi, i cui dettagli non sono ancora noti - osservano - riteniamo che l’ammontare dei fondi disponibili sia sufficiente per realizzare una struttura smart, giovane, verde e dotata di un ampio spazio di condivisione».

Nel documento si chiede «quali misure intende adottare l'Amministrazione per garantire che i fondi disponibili siano utilizzati in modo efficace per la realizzazione del mercato civico, quali sono i motivi specifici per cui si ritiene che i fondi attuali non siano sufficienti nonostante la disponibilità complessiva indicata e se esistono piani per coinvolgere la comunità locale nel processo di progettazione e realizzazione del mercato».

