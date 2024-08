Dopo aver gioito a Parigi la festa ora sarà a Oristano. La città intera si prepara a festeggiare il suo campione, Stefano Oppo, medaglia d’argento all’Olimpiade nel doppio pesi leggeri insieme al compagno di equipaggio Gabriel Soares. Oppo in queste ore è in viaggio verso casa assieme a tutta la sua famiglia, a bordo del pulmino messo a disposizione del Circolo Nautico di Oristano per i parenti del campione.

Con Stefano Oppo sono in viaggio anche i genitori Luigi e Adriana, il fratello Matteo, zie e zii che hanno sostenuto dagli spalti lo storico risultato. Ma non manca il primo allenatore di Stefano Oppo, Antonio Marras.

L'appuntamento con i festeggiamenti è per domani martedì 6 agosto, alle 19, nella piazzetta davanti alla casa di via Monteverdi, nel quartiere dove Stefano è nato e cresciuto insieme alla sua famiglia. Non mancheranno gli atleti del Circolo nautico di Oristano, realtà sportiva dove Stefano Oppo ha fatto le sue prime vogate. E dove ancora oggi quando capita si allena.

