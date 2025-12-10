Il giuramento del 231° corso degli allievi agenti della Polizia di Stato, ospitato presso il Caip è in procinto di trasferirsi ad Oristano presso il palazzetto dello Sport. Cerimonia che interessa 150 giovani neo poliziotti provenienti da Sardegna e Sicilia e il cui corso si concluderà entro l'anno con il giuramento previsto per il 16 gennaio 2026.

«Ho appreso con rammarico – afferma la sindaca Patrizia Carta - che il Comune di Abbasanta non ospiterà il giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato, come avviene da anni presso la Scuola del Caip. Nonostante le varie interlocuzioni intercorse – evidenzia la sindaca - la direttrice tramite una nota ufficiale, ha confermato lo svolgimento della cerimonia nella città di Oristano. Tale decisione potrebbe generare rilevanti ripercussioni negative, sia in termini di prestigio per il Comune di Abbasanta e il territorio in generale, ma anche come indotto economico».

La sindaca però non si rassegna e continua a sperare in una soluzione diversa. «Si ribadisce la ferma volontà dell'amministrazione comunale – afferma Carta - affinché siano messi in atto tutti gli sforzi necessari per garantire il mantenimento del giuramento ad Abbasanta». Disappunto per la perdita dell'evento di così grande rilievo istituzionale viene espresso dal Sindacato Autonomo di Polizia guidato dal segretario regionale Totò Listo e da quello provinciale Domenico Scanu, che sottolineano come nel tempo, si sono formati ad Abbasanta migliaia di uomini e donne, oggi operativi nei diversi comparti della sicurezza pubblica su tutto il territorio italiano.

«Grazie alla professionalità e alla dedizione del personale istruttore – affermano dal Sap – il Caip continua a garantire una formazione di eccellenza, coniugando competenza tecnica, disciplina e senso del dovere. Il percorso formativo, intenso e rigoroso, prepara i futuri agenti ad affrontare con responsabilità e passione il servizio alla collettività. La cerimonia di giuramento – aggiungono dal Sap - è attesa con emozione, ma è pura occasione di collaborazione tra locali istituzioni, con la sindaca Patrizia Carta che ha sempre offerto piena collaborazione e supporto organizzativo, considerato l'arrivo di centinaia di parenti. Un evento che, oltre al valore simbolico, genera un ritorno economico positivo».

