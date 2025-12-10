"Adotta un Nonno per Natale... e oltre", l’iniziativa a SiapicciaObiettivo avvicinare una famiglia ad un anziano solo in occasione delle festività
Anche per il 2025, il Comune di Siapiccia propone il progetto “Adotta un Nonno per Natale… e oltre..”. L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, consiste in un’esperienza di altruismo da parte delle famiglie, che potranno proporsi come “adottive” per il periodo natalizio e oltre, alleviando la solitudine di una persona anziana di Siapiccia o ospite della comunità integrata del paese.
Le famiglie si potranno rendere disponibili riempiendo una scatola con una lettera, un disegno di un bambino, un oggetto, un pensiero qualunque che si vuole donare alla persona anziana, in modo tale da farle sentire la vicinanza. O con una video-chiamata, mandando un video con gli auguri di Natale, un messaggio, che verrà poi recapitato all’anziano.
Le famiglie adottive potranno proporsi compilando il modulo disponibile a Scuola o in Comune. Entro il 19 dicembre, poi, potranno consegnare la scatola/dono che verrà poi donata al nonno dal bambino; infine, il giorno della vigilia o di Natale effettuare, se si desidera, una video chiamata con l’anziano o spedire un messaggio di auguri.
Anche quest’anno i doni verranno consegnati agli anziani dai bambini della Scuola dell’Infanzia e da quelli della Primaria e Secondaria di I° grado ai nonni della struttura San Nicola di Siapiccia.