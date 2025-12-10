Spaccio nell’Oristanese: sequestrati 12 kg di marijuana, quattro indagatiLa Polizia ha sgominato una rete dedita allo smercio di stupefacenti basata nel territorio di Ollastra
Quattro indagati in un’inchiesta allo spaccio di droga coordinata dalla Procura della Repubblica di Oristano e condotta dalla Polizia di Stato.
Si tratta di persone residenti nei comuni di Oristano, Ollastra e Terralba, al centro – spiegano gli investigatori – di «un’intensa attività illecita di compravendita di sostanze stupefacenti, gestita in gran parte nel comune di Ollastra e in alcuni comuni limitrofi».
Gli inquirenti, a seguito di numerosi appostamenti e pedinamenti, hanno sequestrato oltre 12 kg di marijuana di cui una parte occultata nelle campagne.
Non solo: sono state riscontrate e contestate numerose cessioni di droga a consumatori, alcuni dei quali minorenni.
«I 4 indagati, tre dei quali senza un impiego stabile, molto scaltri e attenti nelle cessioni, si avvalevano per comunicare e non essere intercettati, di svariate piattaforme di messaggistica istantanea», evidenziano gli inquirenti.
Oltre ai quattro avvisi di garanzia, durante l’intera fase d’indagine, durata circa un anno, sono stati sequestrati svariati chili di marijuana, effettuati 6 arresti in flagranza di reato e un minorenne è stato denunciato in stato di libertà.
(Unioneonline)