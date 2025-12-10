Una variazione al bilancio con «una cifra straordinaria per un Comune con meno di mille abitanti», commenta il sindaco Ennio Vacca. E in effetti la soddisfazione era palese tra i consiglieri quando nel corso dell’ultima Assemblea civica di Masullas, oltre all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale preliminare, si è dato l’ok all’ingresso nelle casse di tre milioni di euro. All’interno della variazione di bilancio una serie di interventi strategici per la crescita urbanistica, sociale e infrastrutturale del territorio.

L’investimento più rilevante riguarda il Programma Integrato di Riqualificazione Urbana (il PIRU), per il quale Masullas ha ottenuto un finanziamento di 2milioni e 100mila euro di fondi regionali.

«Un finanziamento ottenuto qualche anno fa – prosegue Vacca - Ora abbiamo completato la parte di redazione e mettiamo le somme per l’attuazione. Con questa progettazione si andrà a riqualificare tutta la parte periferica del Comune, una fascia che parte dal Giardino Botanico e arriva fino alla località Is Ortus».

A questi si aggiungono, provenienti dalla Regione, 300mila euro per gli interventi sulla viabilità, 200mila euro per la manutenzione e il miglioramento dei cimiteri e 25mila euro per la transizione digitale; dallo Stato, invece, 15mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca e 40mila euro per attività educative rivolte ai minori.

«Quest’ultima – commenta il primo cittadino - una misura ottenuta da soli quattro Comuni in tutta la Sardegna». Inoltre, per completare lo studio sul Piano di Assetto Idrogeologico (il PAI), l’amministrazione ha stanziato circa 65mila euro.

«Quella dell’ultimo consiglio è una seduta di grande importanza per Masullas – afferma Vacca - approviamo il PUC preliminare e allo stesso tempo mettiamo in campo una variazione di bilancio che porterà nel nostro paese risorse mai viste prima. Con il PUC miriamo a riordinare le aree e ridurre le zone di espansione, in modo tale da riqualificare il centro storico diminuendo i vuoti urbani. Inoltre, al suo interno vorremmo individuare aree adatte all’installazione di fonti di energia rinnovabili. I finanziamenti, invece, permetteranno di migliorare servizi, programmare il futuro e costruire nuove opportunità».

Vacca sottolinea che «questi risultati sono frutto di un lavoro costante, di una visione chiara e della collaborazione tra uffici, amministrazione e partner istituzionali». Un passaggio fondamentale in prospettiva futura. «L’approvazione del PUC preliminare e l’avanzamento del PAI – conclude il sindaco - segnano un passaggio storico nella pianificazione del nostro paese».

