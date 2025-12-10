Dal 13 al 31 dicembre, a Ruinas, è in programma “Armonie di Natale – Ruinas 2025”. Una manifestazione fortemente voluta dal Comune che proporrà un calendario nel quale saranno presenti appuntamenti all’insegna del teatro, della tradizioni e momenti di aggregazione.

La finalità è quella di celebrare le festività valorizzando le peculiarità locali e l’apertura interculturale. Il primo appuntamento sabato 13 dicembre, tra spiritualità, convivialità e musica dal vivo. Alle 11 la Santa Messa, arricchita dalla presenza del Coro Polifonico “Ghentiana”. La giornata prosegue alle 13, nel Centro Sociale, con la “Festa dell’Anziano”, un incontro conviviale pensato per le generazioni più mature e come preziosa occasione per rafforzare i legami comunitari e condividere il semplice piacere dello stare insieme.

Programma che prosegue, alle 17, con il concerto "Ninna Nanna per la Pace", con Anna Lisa Mameli, Corrado Aragoni e Tonino Macis, prodotto da Officinacustica. La rassegna, che vedrà altre 4 date fino al 31 dicembre, è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, con il contributo del Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca, dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione e del Ministero della Cultura.

© Riproduzione riservata