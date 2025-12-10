Partirà a inizio 2026 il servizio di Ludoteca comunale promosso dall'area Servizi alla Persona e per il quale sono aperte le iscrizioni. Rivolta ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria, l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Airone.

Inizierà a gennaio e si concluderà a Giugno del prossimo anno presso gli spazi della ex scuola primaria, con possibilità di utilizzo anche di aree esterne e parchi comunali. Le attività si terranno due pomeriggi a settimana: lunedì e mercoledì per i bambini della scuola dell'infanzia, martedì e giovedì per gli alunni della primaria, sempre dalle ore 16.30 alle 18.30.

La quota di partecipazione è fissata in € 30 per il primo figlio e € 20 per ciascun figlio successivo. Le domande di iscrizione, dovranno essere presentate entro il 19 dicembre 2025 tramite PEC, e-mail, o consegna a mano o online. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – tel. 0785/560031 servizisociali@comune.sedilo.or.it.

