10 dicembre 2025 alle 10:06aggiornato il 10 dicembre 2025 alle 11:14
Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail: incidente sulla 131 a PaulilatinoLa conducente è stata trasportata al San Martino di Oristano in codice rosso
Incidente stadale questa mattina sulla statale 131 all’altezza di Paulilatino.
Una donna alla guida della sua auto – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo della vettura, andando poi a schiantarsi sul guardrail. Stando alle prime informazioni non ci sono altri veicoli coinvolti.
Immediati i soccorsi, la conducente è stata trasportata al San Martino di Oristano in codice rosso per dinamica.
