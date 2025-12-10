Tra le iniziative proposte dalla Biblioteca comunale di Gonnoscodina nel corso di tutto l'anno arriva anche quella dedicata al periodo natalizio. Infatti, giovedì 11 dicembre, ci sarà l’appuntamento con “Aspettando il Natale”. L’iniziativa è dedicata a grandi e piccoli e consisterà in un laboratorio di addobbi natalizi; delle opere d’arte con carta e cartone. L’appuntamento è al mattino dalle 9.30 alle 11.30, mentre il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Non solo laboratori ma anche altre novità. La struttura, infatti, come ogni anno sta redigendo gli elenchi per l’acquisto dei nuovi testi. Gli utenti potranno dare il loro contributo presentando le richieste per arricchire la biblioteca di nuovi libri. Le richieste potranno essere inviate via e-mail (bibliotecagonnoscodina1@gmail.com) o di persona, compilando i moduli, presenti in biblioteca, negli orari di apertura della struttura.

