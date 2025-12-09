Con l'accensione del grande albero, alto oltre 30 metri, e l'apertura dei mercatini artigianali con idee regalo originali e fatte a mano, hanno preso il via in piazza Cattedrale a Terralba le iniziative dell’undicesima edizione de “Le Vie del Natale”, cartellone predisposto da amministrazione comunale, Pro Loco, Consulta Giovanile e associazioni di volontariato come la Pa Livas. Gli appuntamenti che renderanno viva l'atmosfera natalizia si confermano tra gli eventi più attesi dell'anno, capaci di trasformare il centro in un palcoscenico di suoni, colori e allegria. Sino al 27 dicembre, piazza Cattedrale e altri spazi cittadini ospiteranno concerti, spettacoli, laboratori per bambini, mercatini e momenti di solidarietà.

«Le Vie del Natale non è solo un cartellone di eventi, ma un'occasione per vivere insieme Terralba, sostenere le attività locali e rafforzare il senso di comunità - afferma l'assessora allo Spettacolo Rosella Orrù – possibile grazie all'impegno di tutti i soggetti associazioni coinvolte».

Il programma, ricco e articolato, prevede momenti di musica e danza, come la Rassegna di Canti Natalizi promossa per il 20 dicembre dal Coro Polifonico “Res Nova” con la partecipazione del coro polifonico maschile di Abbasanta diretto da Mila Masala, dal coro polifonico “Lorenzo Perosi” da Olbia e dal quintetto d'archi “Accademia della Sardegna”.

Previsti saggi delle scuole a indirizzo musicale, ma anche iniziative sociali come la “Scalinata Solidale” del 21 dicembre. Non mancheranno gli spettacoli luminosi, gli artisti di strada e la Casa di Babbo Natale, che aprirà le porte ai più piccoli in diverse giornate. Le iniziative uniranno tradizione e innovazione in un clima di festa ' che accompagnerà la comunità per tutto il periodo natalizio.

© Riproduzione riservata