Palmas Arborea, domenica 20 dicembre appuntamento con "Il Villaggio di Natale"Dalle 15.30 alle 19.30 negli accoglienti spazi di piazza Sant’Antioco, al centro del paese, un pomeriggio dedicato ai più piccoli
L’atmosfera natalizia farà tappa anche a Palmas Arborea. Sabato 20 dicembre, infatti, è in programma una tappa del tour 2025 de “Il Villaggio di Natale”.
Saranno disponibili, infatti, all’interno dell’area, gonfiabili a tema, giochi gonfiabili, zucchero filato, cioccolata calda, popcorn, foto istantanee, musica e divertimento.
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Palmas Arborea.