Stavolta le buste non sono rimaste vuote: alla scadenza del bando per la gestione dell’Area Grandi Eventi di Torregrande sono arrivate due offerte. Una nuova fase per una struttura che, dopo diversi tentativi andati deserti, cerca finalmente un gestore disposto a scommettere sul suo futuro.

Il risultato arriva a poche settimane dal debutto ufficiale dell’area. Il 3 settembre, infatti, il concerto dei The Kolors ha portato a Torregrande circa 5 mila spettatori, trasformandosi nel primo vero test della struttura davanti al pubblico. Una prova utile per verificare sul campo organizzazione, accessi e gestione dei flussi, ma anche per mostrare le potenzialità di uno spazio che, a pieno regime, potrà arrivare a ospitare fino a 8 mila persone.

Adesso quelle potenzialità sono sul tavolo dei due concorrenti che hanno deciso di partecipare alla gara. Il bando riguarda il compendio formato dall’Area Grandi Eventi e dall’Area Sosta Camper e prevede una concessione minima di 20 anni, estendibile fino a ulteriori dieci. Il canone annuo parte da 35 mila euro, mentre il valore complessivo stimato della concessione ventennale è di 4,6 milioni.

Il futuro gestore non dovrà limitarsi a organizzare spettacoli. La gara richiede un vero progetto di valorizzazione, con interventi sulla struttura, manutenzione, servizi, promozione turistica e un piano per la gestione logistica e della sicurezza durante i grandi eventi.

Ora toccherà alla commissione esaminare le due proposte e verificare requisiti, progetti e sostenibilità economica. Dopo i bandi deserti, il primo obiettivo è già stato raggiunto: trovare qualcuno disposto a provarci.

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