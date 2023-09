L'appuntamento era fissato per le 11 e in molti si sono presentati addirittura in anticipo, ma alle 13 la fila davanti al Palasport di Oristano era ancora lunghissima.

In centinaia, sotto il sole cocente, hanno atteso il proprio turno per poter partecipare al concorso per amministrativi contabili bandito dal Comune.

Dei mille iscritti, all'incirca in seicento si sono presentati per la prova scritta: sono arrivati da tutta la Sardegna per provare ad accaparrarsi uno dei tredici posti disponibili con assunzione a tempo pieno per 24 mesi. Le operazioni di registrazione dei candidati, però, si sono prolungate oltre misura e tra i candidati qualcuno ha accusato un malore.

«Siamo partiti da Cagliari alle 6 del mattino - sbotta una signora al limite della pazienza - è assurdo». All'esterno del palazzetto di Sa Rodia nessuna copertura allestita per offrire riparo ai partecipanti e neppure un servizio di volontariato per la distribuzione di bottigliette d'acqua, nonostante le temperature elevate.

«L'indignazione nel piazzale era tanta - osserva il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna, che si è recato sul posto per verificare personalmente i disagi - si sarebbero potuti sistemare almeno i tendoni, come succede anche per eventi minori. E invece centinaia di persone sono state abbandonate per ore sotto il sole».

