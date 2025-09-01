Il Prefetto Salvatore Angieri ha tenuto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere le problematiche connesse alla pesca abusiva nelle zone ittiche di Marceddì, nel comune di Terralba. Alla riunione hanno preso parte il Vicario del Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante del Reparto Operativo della Guardia di Finanza, i rappresentanti della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Sindaco di Terralba e il Presidente del Consorzio Pesca di Marceddì, concessionario del complesso ittico.

Durante l'incontro sono stati evidenziati i problemi derivanti da persone non autorizzate, con episodi di furto di pesce e attrezzature, nonostante la vigilanza attiva adottata dal Consorzio. Per questo, il Prefetto ha deciso di potenziare le attività di prevenzione e contrasto attraverso servizi mirati nelle ore maggiormente esposte. Il servizio sarà coordinato dalle Forze di Polizia, dalla Capitaneria di Porto e dal Corpo Forestale.

© Riproduzione riservata