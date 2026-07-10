L’arte esce dagli atelier e si lascia osservare mentre prende forma. Succederà a Oristano, dove dal 14 luglio al 4 ottobre il Foro Boario diventerà uno spazio creativo aperto al pubblico con “Studio di studi”, iniziativa della Pinacoteca Carlo Contini che consentirà ai visitatori di incontrare gli artisti durante il lavoro, assistere alla nascita delle opere e partecipare a laboratori e incontri.

Per quasi tre mesi Gianluigi Concas, Tonino Mattu, Marta Scanu e Alfredo Tanchis trasferiranno i loro studi all’interno del Foro Boario, trasformando gli spazi in un laboratorio permanente dove il pubblico potrà osservare da vicino il processo creativo e dialogare con gli autori.

«Studio di studi è un’iniziativa di grande valore culturale perché avvicina i cittadini al momento più autentico della creazione artistica, consentendo di entrare in contatto diretto con gli artisti e con il loro lavoro quotidiano», dice il sindaco Massimiliano Sanna. «È un’occasione importante per rendere l’arte accessibile a tutti e favorire la partecipazione della comunità».

L’assessore alla Cultura Simone Prevete evidenzia invece come «con Studio di studi il pubblico non sarà soltanto spettatore, ma partecipe di un processo creativo che normalmente rimane nascosto all’interno degli atelier degli artisti».

Il Foro Boario sarà aperto il martedì, giovedì e venerdì: dalle 18 alle 22 a luglio e agosto, dalle 17 alle 21 nei mesi di settembre e ottobre. Ingresso a 3 euro, gratuito per i bambini sotto i 10 anni.

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