Arborea si veste a festa. Sta per prendere il via l’edizione 2026 dei festeggiamenti in onore del Santissimo Redentore, un appuntamento che da anni scandisce l’estate del paese e che quest’anno promette di regalare serate tra musica, spettacolo e tradizione. A raccontare i dettagli dell’iniziativa è Guido Poli, del Comitato S.S. Redentore 2026: «Il conto alla rovescia è iniziato. Abbiamo lavorato per costruire un calendario che sappia unire la tradizione con grandi nomi della musica italiana, per regalare alla nostra comunità e a tutti i visitatori un’estate da ricordare».

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio, in Piazza Maria Ausiliatrice, a partire dalle ore 21, con ingresso gratuito. Sul palco si sfideranno 26 cantanti in gara, in una serata che unirà la musica dal vivo degli Arborhead agli ospiti speciali Kanusie & Zero Pelo. Non mancherà, come da tradizione, lo stand gastronomico, pronto ad accogliere il pubblico con piatti tipici per accompagnare la serata di festa. «È il nostro modo di aprire le celebrazioni restando fedeli alle radici», spiega Poli, «decidendo di partire con l’evento che il maestro Zinzula organizza da anni e che mette al centro i giovani talenti del territorio, prima di lasciare il palco ai grandi nomi che arriveranno nei giorni successivi».

E i grandi nomi, appunto, arriveranno a partire da venerdì 17 luglio, quando ad Arborea salirà sul palco Pippo Palmieri, storica voce e DJ de Lo Zoo di 105, per un DJ set che il Comitato promette «ricco di energia, grandi successi e tanto spettacolo». Una serata che inizierà con lo spettacolo 90/2000 dei “GAME OVER”, pensata per inaugurare nel migliore dei modi il weekend clou della festa. Il momento più atteso, però, è quello di sabato 18 luglio, quando sul palco arriverà Baby K, tra le voci più amate della musica pop italiana degli ultimi anni. Dalle hit che hanno accompagnato le estati di tutti gli italiani ai brani più recenti, l’artista porterà ad Arborea uno show pensato per coinvolgere ed emozionare il pubblico. «Non prendete impegni», esorta lo slogan lanciato dal Comitato, «il 18 luglio Arborea canta con Baby K. Ci vediamo tutti sotto il palco». A seguire, si continuerà a ballare con il dj Sandro Azzena. Il 19 luglio, poi, sarà allestito un ledwll per la finale dei mondiali di calcio e a seguire intrattenimento musicale con dj Fabio Casu.

Quattro serate, dunque, che si preannunciano come il cuore pulsante dell’estate arborense: dalla piazza aperta ai giovani talenti locali, al ritorno della grande musica da discoteca, fino al concerto evento che chiuderà in bellezza il weekend clou dei festeggiamenti. «Un percorso che il Comitato S.S. Redentore ha costruito con cura», conclude Poli, «nella speranza di richiamare non solo i residenti ma anche i tanti turisti che in questo periodo scelgono Arborea per le proprie vacanze».

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