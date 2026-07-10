L’ambiente torna nel mirino della minoranza a Oristano. Il gruppo Oristano al Centro ha presentato un’interpellanza urgente con cui punta il dito contro lo stato di degrado della città e della borgata di Torre Grande, chiamando in causa direttamente l’assessora competente e chiedendo al sindaco una verifica politica sul suo operato.

Nel documento i consiglieri parlano di «progressivo degrado della città di Oristano», con «marciapiedi, strade, aiuole e spazi pubblici invasi dalle erbacce e da una diffusa mancanza di manutenzione», ritenendo che la situazione evidenzi «una gestione del servizio del tutto insufficiente». Sotto osservazione anche Torre Grande, dove vengono segnalati rifiuti sull’arenile, formelle degli alberi utilizzate come cestini e la presenza di zecche.

Oristano al Centro contesta inoltre le motivazioni finora addotte dall’assessorato: «La tutela ambientale non può e non deve impedire la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle aree frequentate dai cittadini e la manutenzione ordinaria degli spazi pubblici». Secondo i firmatari, «l’attuale stato della città e delle frazioni dimostra che tale attività di controllo risulta, nei fatti, gravemente carente o del tutto inefficace».

L’interpellanza chiede infine quante verifiche siano state effettuate sulle ditte incaricate dei servizi di igiene urbana e manutenzione del verde, se siano state contestate eventuali inadempienze e «se il Sindaco non ritenga opportuno procedere a una verifica politica sull’operato dell’Assessora all’Ambiente».

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